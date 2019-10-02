Посол РФ: опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в годы войны востребован в наши дни

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Россия убеждена, что опыт сотрудничества с США в годы Второй мировой войны крайне востребован в наши дни для борьбы с современными вызовами и угрозами. Об этом говорится в приветствии посла России в США Анатолия Антонова, озвученном в среду перед показом в клубе российского дипломатического представительства фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". На просмотр были приглашены американские студенты.

"СССР остановил победоносное движение нацистской смертоносной военной машины. Советский народ не только защитил свою родину от порабощения, но и принес свободу странам Центральной и Восточной Европы, - напомнил посол. - Красная армия спасла сотни тысяч ни в чем не повинных людей из фашистских конвейеров смерти". Антонов обратил внимание, что победа досталась огромной ценой: потери Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

"Наша священная обязанность - сохранить память о великом подвиге десятков миллионов человек, чьи беспримерные усилия на фронте, в составе партизанских отрядов и в тылу позволили победить нацизм, - подчеркнул посол. - К сожалению, чем меньше остается на Земле людей - свидетелей той войны, тем чаще предпринимаются попытки переписать историю, преуменьшить решающий вклад советского народа в разгром гитлеровской Германии, а то и вовсе поставить на одну доску Третий рейх и СССР".

Антонов призвал помнить об уроках истории и не допускать ее фальсификацию. "Очень важно помнить и о том, что в годы Второй мировой войны Россия и США были союзниками, - отметил посол. - Бесценный опыт российско-американского единения ради мира и стабильности крайне востребован в наши дни для борьбы с современными вызовами и угрозами".