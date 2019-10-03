Путин принимает участие в сессии клуба "Валдай". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

Как ожидается, в центре дискуссии окажутся вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.