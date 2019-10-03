Аксенов возложил функции администрации главы Крыма на аппарат правительства

"Постановляю возложить функции администрации главы Республики Крым на аппарат Совета министров Республики Крым", - говорится в документе.

После своего переизбрания на второй срок Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти. Аксенов сообщал, что разделение должностей главы Крыма и премьер-министра республики не повлечет перестройки системы управления регионом и к увеличению численности штата.

В соответствии с региональным законодательством Совет министров Крыма сложил свои полномочия после переизбрания главы региона. Новый состав правительства, как заявлял Аксенов, будет сформирован в течение двух недель. 1 октября на пост председателя Совета министров республики назначен 53-летний Юрий Гоцанюк, бывший вице-премьер крымского правительства.