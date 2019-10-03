Кабмин одобрил проект соглашения с Палестиной о безвизовых поездках дипломатов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Палестиной о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

МИД РФ поручено провести переговоры с палестинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, не внося в его текст принципиальных изменений.

Документ предусматривает, что владельцы дипломатических паспортов обеих стран смогут въезжать в них и следовать транзитом без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение шести месяцев. Сотрудники, назначенные на работу в диппредставительства, консульские учреждения или представительства своего государства при международных организациях, освобождаются от необходимости получать визу на весь срок аккредитации.

Предполагается, что соглашение не будет ограничено сроком действия.