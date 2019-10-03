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Глава администрации Ялты ушел в отставку

Алексей Челпанов переходит на работу в Совет министров Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Ялтинский городской совет в четверг на сессии принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова, который сообщил, что переходит на работу в Совет министров Республики Крым.

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"Настало время вернуться обратно в Совет министров и продолжить работу уже в другой должности. Уверен, что новое руководство продолжит благоустраивать наш город. И я со своей стороны буду всячески содействовать в этой работе", - сказал Челпанов, выступая перед депутатами после рассмотрения вопроса о прекращении его полномочий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского парламента, за отставку Челпанова проголосовали 24 из 27 депутатов. Временно исполнять обязанности руководителя Ялты будет первый заместитель главы администрации Иван Имгрунт.

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