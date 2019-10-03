Лавров надеется, что США все-таки выполнят обещание о выводе военнослужащих из Сирии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сохранение американского присутствия в Сирии вызывает вопросы, в Москве рассчитывают, что обещание президента США Дональда Трампа о выводе военнослужащих будет выполнено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

По его словам, единственным легитимным основанием для иностранного присутствия может служить приглашение законных властей или соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН. "Иран находится в Сирии по просьбе Дамаска. В отличие, например, от США, которые к тому же "прославились" на весь мир противоправными антисирийскими силовыми акциями, - обратил внимание министр. - Сегодня, когда основные силы ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"] в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле".

"Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления территориальной целостности Сирии, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Дональд Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии", - подчеркнул Лавров.

Вместе с тем, как отметил министр, Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, смогли продемонстрировать, что могут сотрудничать по "сирийскому досье". "Именно российско-американские договоренности по химической демилитаризации Сирии в 2013 году позволили не допустить силового сценария, - пояснил он. - Также впервые режим прекращения боевых действий в Сирии был введен в 2016 году в соответствии с решением Москвы и Вашингтона".

Кроме того, военным РФ и США удалось наладить неплохое взаимодействие в Сирии для обеспечения безопасности полетов авиации. "Предусмотрен специальный механизм, предусматривающий оказание помощи при возникновении кризисных ситуаций, оговорены правила, которым должны следовать экипажи. Благодаря этому удавалось предотвратить инциденты, чреватые угрозами безопасности российских и американских военнослужащих", - отметил глава российского дипведомства.

Удары Израиля по Сирии

Воздушные обстрелы сирийской территории со стороны израильских военных могут дестабилизировать обстановку в регионе, считает Лавров.

"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - сказал он.

Как отметил Лавров, Сирия не должна превращаться в объект чьих-то планов и площадку для сведения счетов. "Главной задачей всех ответственных сил должна быть помощь в возвращении мира на сирийскую землю", - подчеркнул министр.

Создание конституционного комитета

Глава МИД РФ добавил, что запуск работы сирийского конституционного комитета актуализирует необходимость возвращения республики в Лигу арабских государств (ЛАГ).

"Исходим из того, что запуск работы комитета в Женеве придаст импульс всему процессу урегулирования в Сирии, - сказал он. - Прогресс на политическом треке актуализирует вопрос, связанный с давно назревшей необходимостью возвращения Дамаска в лоно арабской семьи. Имею в виду Лигу арабских государств".

Министр добавил, что многое здесь будет зависеть от позиции Саудовской Аравии, "к голосу которой прислушиваются и в регионе, и за его пределами".

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией.

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