Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 17 сентября совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

"Правительству РФ совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - указано в поручении, срок исполнения которого установлен до 1 марта 2020 года.

К тому же сроку должны быть внесены поправки, предусматривающие "постоянный доступ МЧС России ко всем необходимым информационным массивам и ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе".

Кроме того, правительству РФ совместно с МЧС поручено к 1 марта рассмотреть вопрос о "сравнительной оценке финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и (или) возмещения ущерба в случае отсутствия таких сооружений". На совещании 17 сентября глава МЧС Евгений Зиничев предлагал, в частности, направлять основные усилия служб всех уровней на предупреждение чрезвычайных ситуаций, что, по его словам, в разы сократит затраты на ликвидацию их последствий.

Также кабмин и МЧС должны проработать вопрос о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность подвергшихся затоплению земельных участков после того, как их владельцы получат компенсации и новое жилье.

Помощь регионам

Президент РФ также поручил правительству вместе с властями подвергшихся паводкам дальневосточных регионов принять необходимые меры по предоставлению пострадавшим нового жилья и организации ремонта помещений, по реализации права детей в этих районах на получение образования, "предусмотрев при необходимости организацию их подвоза от мест жительства до образовательных организаций", по оценке ущерба от паводков и формированию списков граждан, имеющих право на выплаты и другую помощь.

Как говорится в поручении, необходимо обеспечить скорейшее восстановление объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате паводка. При этом бюджетам регионов ДФО должны быть обеспечены субсидии на возмещение аграриям затрат по кредитам и оказание помощи в восстановлении посевных площадей и так далее.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 300 домов и 7 380 придомовых территорий с населением 13 195 человек.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) - добавлена информация по тексту.