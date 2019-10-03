Лавров: визит Путина в Саудовскую Аравию позволит вывести отношения на новый уровень

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Готовящийся визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию придаст импульс двусторонним отношениям и позволит перевести их на новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

"Трудно переоценить значение предстоящего визита президента Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия. Убежден, что российско-саудовская встреча на высшем уровне придаст мощный дополнительный импульс нашему многогранному партнерству, послужит его переводу на новый уровень, укрепит взаимопонимание между двумя народами", - сказал он.

Министр отметил, что отношения Москвы и Эр-Рияда основываются на принципе равноправия, взаимного уважения и учета интересов. "Тон такой работе задают лично лидеры двух стран - президент Владимир Путин и король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Поддерживая постоянный контакт, они определяют магистральные направления двусторонних связей, контролируют реализацию приоритетных проектов. Значительный вклад в эти усилия вносит наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, странам удается поддерживать тесное взаимодействие по самому широкому спектру направлений от политического и делового диалога до гуманитарного сотрудничества. В очередной раз министр выразил признательность за "традиционное гостеприимство саудовских друзей, проявляемое к российским мусульманам-паломникам, совершающим хадж".

Лавров обратил внимание на общность взглядов России и Саудовской Аравии по ряду актуальных вопросов международной повестки. "Мы твердые сторонники урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Йемене, политико-дипломатическими методами. Отдельно хотел бы выделить роль Саудовской Аравии в решении палестинской проблемы на основе принципа двух государств для двух народов. Наши страны - сторонники решительной борьбы с терроризмом. О том, какое горе и разрушения несет экстремистская идеология, мы знаем не понаслышке, а потому никогда не станем лукавить, делить радикалов на "своих" и "чужих", использовать их в корыстных целях", - заключил министр.

В середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина запланирован на октябрь, точная дата будет объявлена по согласованию с саудовской стороной. Позднее посол Саудовской Аравии в Москве Раид Халед Кримли заявил, что визит состоится в середине октября.