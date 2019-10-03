Лавров призвал Запад прекратить играть в геополитические игры с нулевой суммой

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Запад должен прекратить играть в геополитические игры, делить регионы на сферы влияния и начать руководствоваться общепринятыми правилами межгосударственного общения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

"В рамках развернутой против России масштабной информационной кампании нас обвиняют во всех смертных грехах, включая попытки внести раскол в ряды Евросоюза, - сказал Лавров. - Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим".

"Так что те, кто нас в чем-то обвиняет, должны перестать играть в геополитические игры с нулевой суммой, делить регионы на сферы влияния и начать, наконец, руководствоваться закрепленными в Уставе ООН общепринятыми правилами межгосударственного общения", - добавил министр.

Глава МИД РФ указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. "В этом наше принципиальное отличие от Вашингтона и ряда других столиц, для которых данная практика стала чуть ли не нормой", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об обвинениях некоторых стран в адрес Москвы о попытках ослабить Запад, министр сказал, что Россия "была и остается открытой к равноправному сотрудничеству со всеми без исключения государствами". "Каждый зарубежный партнер для нас самоценен", - подчеркнул Лавров.