Путин заявил, что Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив постоянный контакт, который у него налажен с королем Абдаллой II.

"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте", - сказал Путин на встрече с королем Иордании.

Президент РФ подчеркнул, что в 2018 году рост товарооборота между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза.

"Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рад вас видеть", - сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за то, что принял приглашение принять участие в дискуссии Валдайского клуба, которая посвящена вопросам современной повестки дня.