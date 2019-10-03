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В МИД России заявили, что обстановка в Ираке нормализуется

Российские дипломаты находятся в контакте с властями, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обстановка в Ираке имеет тенденцию к нормализации, российские дипломаты находятся в тесном контакте с местными властями. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня обстановка в целом имеет тенденцию к нормализации, обстановка находится под контролем местных властей. В столице Ирака, а также в некоторых крупных городах, согласно решению иракского правительства, действует комендантский час. Посольство России в Багдаде, а также генеральные консульства в Басре и Эрбиле внимательно отслеживают ситуацию и находятся в постоянном контакте с иракским руководством и местными службами безопасности", - сказала дипломат.

По ее словам, российским дипломатам в Ираке ничего не угрожает. "На данный момент прямых угроз со стороны демонстрантов в адрес наших диппредставительств и находящихся на территории Ирака российских граждан не поступало", - сказала Захарова.

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ИракРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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