В МИД России заявили, что обстановка в Ираке нормализуется

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обстановка в Ираке имеет тенденцию к нормализации, российские дипломаты находятся в тесном контакте с местными властями. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня обстановка в целом имеет тенденцию к нормализации, обстановка находится под контролем местных властей. В столице Ирака, а также в некоторых крупных городах, согласно решению иракского правительства, действует комендантский час. Посольство России в Багдаде, а также генеральные консульства в Басре и Эрбиле внимательно отслеживают ситуацию и находятся в постоянном контакте с иракским руководством и местными службами безопасности", - сказала дипломат.

По ее словам, российским дипломатам в Ираке ничего не угрожает. "На данный момент прямых угроз со стороны демонстрантов в адрес наших диппредставительств и находящихся на территории Ирака российских граждан не поступало", - сказала Захарова.