МИД: поездка дипломатов РФ на форум "Диалог Форт-Росс" сорвалась из-за невыдачи виз США

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сообщила журналистам о срыве поездки российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" из-за невыдачи американских виз.

Как отметила Захарова, практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз приобрела регулярный характер. "Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс, - информировала она. - Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились".

Дипломат обратила внимание на высказывания посла США Джона Хантсмана, завершившего свою миссию в Москве, о визовых ограничениях в отношении ряда американских граждан. "У нас нет проблем в выдаче виз гражданам Соединенных Штатов. Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США, мы открыты к делегационным обменам, - подчеркнула она. - К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что граждане США попали в российские черные списки в ответном порядке после того, как Вашингтон ввел "массовые санкции против российских парламентариев и предпринимателей". "Иначе говоря, закрытие въезда - это реакция на враждебную линию Вашингтона", - заключила Захарова.

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