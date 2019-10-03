МИД РФ надеется, что подсчет голосов на выборах президента Афганистана будет прозрачным

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на максимальную прозрачность подсчета голосов по итогам выборов президента Афганистана. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что процедура подсчета голосов будет максимально честной, прозрачной, а результаты волеизъявления [будут] признаны кандидатами на пост президента и народом Афганистана", - подчеркнула Захарова.

"В случае необходимости международное сообщество должно быть готово оказать содействие Афганистану в независимой верификации результатов голосования", - добавила дипломат.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Это четвертое голосование, состоявшееся в стране после падения режима радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Избирательный процесс проходил в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Талибы, не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки. В день проведения выборов боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения.

Предварительные результаты голосования ожидаются 17 октября, окончательные - не ранее 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября.

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