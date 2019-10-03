Захарова назвала публикации о присутствии спецназа РФ в Норвегии апофеозом беспринципности

"Это были настоящие антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности российских спецслужб в Норвегии, - сказала она в четверг на брифинге. - На мой взгляд, это какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и профессиональных норм в журналистике. Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов, не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении их государства".

Она подчеркнула, что МИД не оставит без внимания тот факт, что многие СМИ, в том числе русскоязычные, распространяли эту информацию.

"Мы можем констатировать, что в Норвегии последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика. Мне очень хочется, чтобы наши коллеги в Министерстве иностранных дел Норвегии это зафиксировали, - продолжила дипломат. - Мы сожалеем, что такая ситуация складывается со страной, которая имеет собственный позитивный исторический опыт отношений с Россией. Мало того, мы крайне сожалеем, что эта кампания набрала обороты накануне мероприятий, в рамках которых мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения Красной армией северной Норвегии. У меня есть подозрения, что вся эта активность именно к этому приурочена".