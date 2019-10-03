Захарова считает, что США не смогут сломить кубинцев ужесточением санкций

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые экономические ограничительные меры Вашингтона в отношении Гаваны не смогут сломить кубинцев, как этого ожидают в США. Такое мнение выразила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спецпредставитель Госдепартамента [США] по Венесуэле [Эллиотт] Абрамс на днях давал интервью газете Miami Herald. <...> В частности, он рассказал - у меня даже было такое ощущение, что не без удовольствия, - о том, что новые рестрикции в отношении энергопоставок на Кубу чреваты проблемами в экономике и социальной сфере острова. Правда, при этом же одновременно сокрушался, что даже в этих условиях в Гаване не бегут к американцам на поклон, - сказала она. - Вы знаете, возникает уже действительно резонный вопрос: неужели вся вообще история региона, и в частности Кубы, американцев ничему не научила? Кубинцев сломить невозможно, еще раз говорю. Это доказано историей".

Захарова подчеркнула, что такие шаги Вашингтона, как ужесточение санкций в отношении Венесуэлы и ее союзников, в частности Кубы, и последующие циничные комментарии представителей США оставляют неприятный осадок.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2020 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.