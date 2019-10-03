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Захарова: встреча глав МИД "нормандской четверки" в практическом плане пока не обсуждается

При этом официальный представитель МИД России добавила, что в теоретически встречу исключать нельзя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Конкретные вопросы подготовки встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не обсуждаются. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Теоретически ее [встречу] исключать нельзя, но в практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся с вами этой информацией. Но пока у меня нет данных, что встреча в таком формате в практическом плане обсуждалась", - сказала она.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил ТАСС, что до проведения саммита в "нормандском формате" возможна предварительная встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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