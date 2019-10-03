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Захарова считает, что закупка Киевом комплексов Javelin не решит проблем Украины

Это лишь ударит по бюджету страны, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Закупка Украиной у США противотанковых ракетных комплексов Javelin ударит по бюджету страны и не решит главных проблем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний день то, в чем реально нуждается Украина, - это урегулирование внутриукраинского конфликта, вывод страны из кризиса по целому ряду направлений, улучшение ситуации в экономике и борьбе с коррупцией, гармонизация внутриполитических процессов, поиск собственной идентичности, - сказала она. - Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы. А вот по бюджету Украины эта закупка в очередной раз ударит".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн.

Теги
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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