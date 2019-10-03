Ушаков сомневается в возможности провести саммит "нормандской четверки" в октябре

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график президента РФ Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

"Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться саммит лидеров "нормандской четверки". Такого обсуждения, по его словам, "пока нет".

"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он, комментируя ранние сообщения о том, что саммит может пройти в середине октября. В частности, в сентябре об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент (Франции Эмманюэль) Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — повторяется с уточнением в третьем абзаце.