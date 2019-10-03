Захарова призвала международные структуры к реакции на дерусификацию образования в Латвии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова призвала профильные международные структуры отреагировать на планы по дерусификации образования в Латвии, одобренные на прошлой неделе правящей коалицией страны.

"Согласованные внутри правящей коалиции Латвии планы по дерусификации всей системы образования, включая дошкольные учреждения, вызывают серьезную озабоченность. Очевидно, что данные инициативы носят выраженный дискриминационный характер и конечной целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения", - сказала в четверг на брифинге Захарова.

Дипломат обратила внимание на нелегитимную природу такого решения латвийской администрации, упомянув происходившие в связи с этим событием массовые протесты: "Данное решение идет вразрез с международно-правовыми обязательствами Латвии об обеспечении языковых прав национальных меньшинств в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, а также конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, конвенции о правах ребенка 1989 года, а также ряда других основополагающих договорно-правовых инструментов, участниками которых является Латвийская Республика".

"Мы ожидаем от профильных международных структур принципиальной оценки складывающейся в этой прибалтийской стране неприемлемой ситуации с нарушением прав национальных меньшинств в языковой сфере", - резюмировала дипломат.

На прошлой неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Все правительственные партии высказались в поддержку данной инициативы, однако какие-то воплощающие его меры пока не приняты.