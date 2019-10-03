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МИД РФ: вопрос о контактах в Москве с делегацией КНДР после переговоров с США пока открыт

При этом российская сторона располагает информацией о возможной встрече 4-5 октября в Стокгольме представителей КНДР и США

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская сторона располагает информацией о возможной встрече 4-5 октября в Стокгольме представителей КНДР и США, однако совершит ли северокорейская делегация на обратном пути остановку в Москве и будут ли у нее в России какие-то контакты, говорить пока рано. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, у нас есть информация, что такие контакты между Северной Кореей и США должны состояться и они могут пройти в Стокгольме, - сказала дипломат. - Мы об этом знаем. По поводу того, будут ли контакты у представителей Северной Кореи на обратном пути, мы проинформируем дополнительно".

По данным агентства Yonhap, северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем вылетела в четверг из Пекина рейсом в Стокгольм, где должны состояться переговоры с американцами. Ранее сообщалось, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам. МИД Швеции пока не подтверждает информацию о возможной встрече представителей США и КНДР в Стокгольме.

Теги
СШАКНДРРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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