Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие было посвящено теме "Мировое устройство: взгляд с Востока". Рассказываем главное, о чем говорил российский лидер.

Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной. Россия считает справедливым желание стран региона играть более значимую роль в мировой политике и экономике. Опыт этих государств доказывает возможность устойчивого развития на основе независимости и самостоятельности.

Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка, основанного на роли мирового права. По его мнению, другой путь чреват глобальными катастрофами почти для всего человечества. Президент пообещал работать над тем, чтобы этого не случилось. Путин особо отметил, что Россия полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов миропорядка.

Российский лидер призвал государства работать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Все страны в мире разные, а поэтому "единообразие и универсализация невозможны по определению". Президент указал на необходимость создания системы, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга. Только так между государствами можно выстроить предсказуемые и прочные отношения. "Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий", — выразил уверенность президент.

Говоря о политике в Индийском и Тихом океанах, Путин подчеркнул, что Россия выступает против создания новых военных блоков по примеру Европы или Северной Атлантики. По мнению президента, в Азии на сегодняшний день центральной организацией является АСЕАН, а также структура площадок вокруг нее. Российский лидер пока считает маловероятным оформление большого евразийского партнерства, но призывает стремиться к этому.

Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение на российскую территорию сотен или даже тысяч "вооруженных головорезов". России удалось сделать многое для решения кризиса на сирийском направлении. Совместная работа с партнерами по астанинскому формату, ООН и странами региона помогла этому процессу. Такой дипломатический расклад из разных государств с разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад было сложно себе представить, подчеркнул президент. Путин считает, что урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов.

Россия предлагает создать организацию с участием РФ, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе. Путин призвал отложить в сторону взаимные претензии и с чистого листа попытаться начать в регионе сотрудничество по безопасности. Президент считает, что помимо стран Залива на правах наблюдателей в такую организацию могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия и другие страны.

Тегеран и Эр-Рияд должны сами решить проблемы в своих отношениях. По мнению Путина, Россия может лишь способствовать этому. Президент призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать территорию Сирии как поле для противоборства.

Решение Трампа начать прямые переговоры с КНДР президент назвал историческим. "Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе, как изгоя", — уточнил Путин, добавив, что прямой разговор Вашингтона и Сеула без "привычной грубой риторики" дал надежду на мирное урегулирование, но впереди большой путь.

Попытки сдержать Китай "по определению невозможны", это деструктивно и вредно. По мнению Путина, любой, кто не поймет этого будет сам себе наносить ущерб и урон. Президент также рассказал, что РФ помогает создавать Китаю систему предупреждения о ракетном нападении, что серьезно повысит обороноспособность КНР.

Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД.

Россия — страна-цивилизация, которая впитала разнообразие народов и культур. С самого начала своей истории она была многонациональной и многоконфессиональной страной. Только мужество и патриотизм россиян не позволили допустить развала государства и гражданской войны в 1990-е годы. "Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим", — сказал Путин.

Президент призвал противостоять фальсификации истории, чтобы избежать повторения такой трагедии, как Вторая Мировая война.

Внутриполитическая борьба в США приняла "крайние формы", но Москва готова сотрудничать с Вашингтоном настолько, насколько готов сотрудничать сам Вашингтон.

Россия полна решимости в реализации Парижского соглашения по климату. Страна взяла на себя обязательства сократить выбросы в атмосферу на 77,7% к 2090-му году. Она также приняла целую национальную программу в сфере экологи.

Путин считает неправильным выставление Украины в невыгодном свете на российском ТВ, но даже государственные телканалы ведут независимую редакционную политику. Он также заявил, что верит в искренность стремления Зеленского урегулировать ситуацию в стране и выполнять предвыборные обещания.



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