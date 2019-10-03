Толстой с трибуны ПАСЕ призвал отказаться от клише времен холодной войны

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ассамблею отказаться от двойных стандартов и учитывать факты при обсуждении несанкционированных митингов, которые прошли в Москве в конце июля и в августе этого года.

"Не надо двойных стандартов. Давайте будем исходить из общего понимания прав человека, права каждого на свободу мнения, давайте закончим с этими клише времен холодной войны", - обратился Толстой к залу. В четверг в ПАСЕ в рамках так называемых текущих дебатов обсуждается тема московских протестов.

"Мы здесь для того, чтобы представить вам факты, о которых вы, к сожалению, не говорите, - продолжил он. - Когда обвиняют московские власти в том, что была применена сила к манифестантам, как-то закрывают глаза на другие случаи, которые происходят в том числе в других странах".

Говоря об отказе в регистрации ряду кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму, политик напомнил, что такое решение было принято "по 50 кандидатам из 400 в силу того, что они не соблюли российское законодательство". "39 из них, чьи имена здесь звучали, представили фальшивые подписи, подписи умерших людей. И это было установлено избирательными комиссиями", - подчеркнул он.

"На протесты, которые не были санкционированы и подстрекались в том числе и внешними силами, вышло 20 тыс. человек, из них 2,7 тыс., действительно, были задержаны. И из этих 2,7 тыс. 2 685 человек были отпущены в течение 3 часов из полиции. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги?" - отметил Толстой.

Он обратил внимание, что в России "не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, не стреляют резиновыми пулями". "У нас нет раненых и тем более убитых в результате столкновений с полицией. Те имена, которые здесь звучали, люди, которые были осуждены к лишению свободы, нападали на полицейских", - подчеркнул он. Вице-спикер отметил, что в Италии за это закон предусматривает пять лет заключения, во Франции - три года, в Германии - пять лет. "И в России тоже существует закон, который ограждает полицейских от подобного рода нападений", - указал глава делегации РФ.

Обвинения в адрес РФ

С основным докладом на дебатах выступил депутат из Словакии Мартин Полячек, который на июньской сессии единственным из делегации своей страны голосовал против восстановления полномочий России в ассамблее. В своем выступлении он указывал на то, что "право участвовать в честных и демократических выборах является основополагающим, которое подтверждает, что все силы в руках избранных представителей, действительно, появились у них от народа". Политик утверждал, что на акции в столице РФ "вышло много людей, тысячи задержали, некоторых забирали в другие районы, чтобы семьям было сложнее их навестить, их не кормили, не поили".

По мнению Полячека, "крайне важно искать поддержку третьих сторон, например, независимых наблюдателей, которые бы подтвердили честность и демократических выборов" в России. "Мы не видели, чтобы РФ выполняла обязательства, возложенные на нее институтами вроде Совета Европы", - добавил он.

Среди остро критиковавших Россию делегатов одним из наиболее эмоциональных было выступление представительницы Швеции Борианы Аберг. По ее мнению, "ситуация в Москве даже отвлекла внимание от ситуации в оккупированном Крыму". Она развила тезисы Полячека о том, что власти России якобы "запретили выставлять кандидатуры независимым кандидатам", а на последовавших митингах "проявили готовность использовать грубую силу против своих граждан". "Для страны - члена Совета Европы, которая себя позиционирует как демократическая, совершенно недопустимо отправлять силовиков, чтобы они избивали невооруженных протестующих, среди которых были студенты, родители с детьми. Это вопиющее нарушение прав человека", - негодовала делегат.

"Нужно сначала очистить свой двор"

За последние несколько лет члены ПАСЕ стали свидетелями лицемерия в отношении России, возразил сербский депутат Александр Шешель, выступавший на русском языке. "Сегодня российское правительство пытаются осудить за предполагаемое нарушение правил проведения протеста в Москве. Протесты были не мирными, а насильственными, полиция действовала в соответствии с законом", - подчеркнул он.

Шешель задался вопросом, когда Совет Европы и ПАСЕ "обсудят нарушение прав французских граждан во время протестов движения "желтых жилетов". "11 человек были убиты в конфликтах с полицией. Где их право? Это лицемерие и это факт. Агрессивное меньшинство, финансируемое из-за рубежа, протестует в Москве", - отметил парламентарий.

По его мнению, "чтобы кого-то критиковать, нужно сначала очистить свой двор". "Запад и прежде всего США должны прекратить попытки цветных революций и искажений по всему миру", - отметил представитель Сербии, напомнив, что в его стране эти события произошли 5 октября 2000 года.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.