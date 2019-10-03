Слуцкий считает искусственным нагнетание в ПАСЕ страстей вокруг выборов в Мосгордуму

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Обвинения ряда представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с сентябрьскими выборами в Мосгордуму являются искусственным нагнетанием страстей. Об этом заявил в четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на заседании ПАСЕ, где по инициативе политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" обсуждаются протестные акции, прошедшие в столице РФ в конце июля и в августе этого года.

С основным докладом выступил депутат из Словакии Мартин Полячек, который на июньской сессии единственным из делегации своей страны голосовал против восстановления полномочий делегации России в ассамблее. "Я хочу сказать моему словацкому коллеге, что у него очень политизированный и необъективный доклад", - заявил Слуцкий, взяв слово на заседании. Он подчеркнул, что Россия выполнила подавляющее большинство обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы в 1996 году.

"Что касается ситуации с выборами в Мосгордуму, то, конечно, нагнетание страстей вокруг этих выборов является абсолютно искусственным", - уверен глава комитета Госдумы. Он напомнил, что 3 августа на сайте посольства США в РФ была размещена "карта будущих проблемных мест, по сути дела - призыв к организации беспорядков". "К подобным же беспорядкам 27 июля призывало издание Deutsche Welle, входящее в государственный холдинг Германии. Все это некрасиво, все это использовано для того, чтобы нагнетать негативные страсти вокруг реноме моей страны в Европе", - добавил он.

Слуцкий также обратил внимание на тот факт, что в зале присутствует достаточно мало делегатов ПАСЕ. "Мы понимаем, что данная тематика является искусственной. Во многих странах законодательство о митингах куда жестче, чем в РФ. Именно поэтому в понедельник бюро нашей ассамблеи отказало в предложении проводить срочные дебаты (подразумевающие принятие резолюции по итогам - прим. ТАСС), и мы сегодня присутствуем на актуальных дебатах".

Российский политик призвал "прекратить практику искусственного преследования стран Совета Европы по надуманным причинам". "В Мосгордуму выборы прошли абсолютно демократично и свободно, этого не отрицает любая российская оппозиция", - добавил он. "Что касается законодательства по полицейским, то в США в подобных ситуациях полицейским позволено стрелять. Нам стоит быть объективными и стоит задуматься, чтобы подобное искусственные дебаты были в ассамблее последний раз", - заключил Слуцкий.