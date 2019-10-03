Путин назвал Россию страной-цивилизацией, сохранившей самобытность и общность народов

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия очень дорожит сохранением одновременно самобытности и общности живущих в ней народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что с самого начала своей истории Россия была многонациональной и многоконфессиональной страной.

"В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим", - сказал Путин.

"Для нас очевидно, что многообразие внутри государства - это норма. Она учит и терпению, и терпимости", - продолжил российский лидер, отметив, что речь идет о способности "понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы". Путин уверен, что этот опыт России может быть полезен многим другим странам.