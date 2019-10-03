Грушко сообщил, что Совет Европы не планирует новых санкций против России

УМЕО, 3 октября. /ТАСС/. Планов по введению новых санкций против России в Совете Европы не существует. Об этом в четверг по окончании сессии министров иностранных дел СБЕР рассказал заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

"Никаких планов по введению новых санкций в Совете Европы не существует, насколько я знаю. Но Совету Европы поручено выработать новый механизм обзора выполнения обязательств по уставу - с тем, чтобы навсегда исключить возможность его материального нарушения", - отметил он.

"Работа над этим только начинается. Мы ощущаем, что большинство государств прекрасно понимают, что речь идет о достаточно сложной задаче, которая должна быть выполнена в полном соответствии с уставными требованиями. Как только будут достигнут консенсус, будут приняты соответствующие решения", - пояснил дипломат.

Грушко также сообщил, что нового заседания Совета Россия - НАТО (СРН) в настоящее время не планируется.

"Пока заседания Совета Россия - НАТО не планируется", - сказал он.

СРН был создан согласно Декларации о новых отношениях между РФ и НАТО, подписанной 28 мая 2002 года на итальянской базе ВВС Пратика-ди-Маре под Римом. Он заменил орган, который был учрежден в соответствии с Основополагающим актом от 1997 года и действовал в двустороннем формате "НАТО + РФ". В рамках СРН Россия и все члены НАТО представлены как равноправные партнеры, решения принимаются консенсусом.

До 2014 года заседания СРН проводились, как правило, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц на уровне послов и военных представителей; дважды в год - на уровне министров иностранных дел (в последний раз - в декабре 2013 года), министров обороны (в октябре 2013 года) и начальников генеральных штабов (в мае 2013 года).