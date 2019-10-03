Путин: Россия полностью выполняет свои обязанности гаранта существующего миропорядка

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что за последние 20 лет Россия получила уникальный опыт, который позволил ей укрепиться и занять место среди ведущих держав планеты, полностью выполнять обязанности одного из гарантов существующего миропорядка.

Выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин обратился к событиям почти 20-летней давности. Он напомнил о вышедшей накануне 2000 года его статье "Россия на рубеже тысячелетий". "Сделанный в ней анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, соответствовал реальности: Россия действительно пережила в 90-е годы ХХ века один из самых трудных периодов своей истории - с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами, мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма", - отметил глава государства.

По мнению Путина, в то время "Россия подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, любой нации и страны - развал и распад государства, угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали". "Мы тогда могли - это было абсолютно реально - погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики", - уверен он. Президент РФ убежден, что "только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России, страна была отодвинута от этой опасной черты".

За прошедшие с тех событий 20 лет "что-то, наверняка, можно было сделать иначе, лучше, но мы получили уникальный опыт и, думаю, он востребован в мире", подчеркнул Путин, упомянув в этом контексте обсуждение проблем борьбы с терроризмом.

"У нас еще много нерешенных проблем в России, вместе с тем, благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа, Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты", - указал он. "Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка и, уверен, так будет и дальше", - заверил президент РФ. "Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе", - обратился глава государства к гостям и участникам форума.

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