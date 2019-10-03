Путин уверен, что в мировом "концерте" стран должен учитываться голос каждого государства

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Единообразие всех стран мира невозможно, а значит нужно учитывать мнения и интересы каждого участника международных отношений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что все государства в мире разные, а поэтому "единообразие и универсализация невозможны по определению". "Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга, и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что в дипломатии XIX века был термин "концерт великих держав" (речь идет о системе международных отношений после Венского конгресса 1814-1815 годов - прим. ТАСС). "Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", - сказал он.

Он заключил, что именно между самостоятельными, суверенными государствами "могут выстраиваться по-настоящему взаимоуважительные, прагматичные, а значит - предсказуемые и прочные отношения".