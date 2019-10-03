Путин: попытки сдержать Китай "по определению невозможны"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Попытки сдержать Китай "по определению невозможны", это деструктивно и вредно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он - тот, кто будет это делать - поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон", - сказал глава государства. "Во всяком случае, такое возможное развитие событий считаю деструктивным и вредным", - добавил российский лидер.

По мнению Путина, объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности - это то, чем различные государства должны заниматься вместе. "Включая, безусловно и одну из самых близких для нас стран в мире вообще, а в Азии тем более - Индию", - заявил глава российского государства.