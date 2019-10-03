Путин верит в искренность стремления Зеленского урегулировать ситуацию на Донбассе

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин верит в искренность стремления президента Украины Владимира Зеленского урегулировать ситуацию на востоке страны и выполнять предвыборные обещания. Об этом глава государства заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление, по крайней мере. Сможет ли он это сделать, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - сказал Путин.

Если у Зеленского хватит силы и "политического мужества" довести процесс урегулирования до конца, то он утвердится как честный и мужественный политик, способный добиваться принятых решений, отметил президент РФ.

"Но мы сейчас видим определенные колебания. Это неизбежно, он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству", - сказал глава государства.

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