Эксперт: тон дискуссии в клубе "Валдай" позволяет всем участникам общаться на равных

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Участники заседаний дискуссионного клуба "Валдай" могут на равных выражать свое мнение, так как площадка лишена конфронтационного подхода. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг выразил директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич.

"Атмосфера дискуссии [на пленарной сессии] была открытая и дружественная, возможно, потому что вся идея российского президента и Валдайского клуба заключается в том, чтобы создать такую площадку, на которой можно спокойно и свободно поговорить, не создавать прессинга, не говорить о блоках ... , - сказал Дуткевич. - Мы говорим о том, что надо просто на равных говорить со всеми. Это был главный посыл этого клуба - пригласить как можно больше людей для разговора в этой многокультурной и многофакторной международной обстановке".

В пленарной сессии, состоявшейся в четверг, приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, азербайджанский и филиппинский лидеры Ильхам Алиев и Родриго Дутерте, а также король Иордании Абдалла II. В роли модераторов выступили научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин и директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.

Заседание клуба "Валдай" продлилось с 30 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 143 эксперта из 37 стран.