Эксперт: заявления Путина по вопросам экологии соответствуют вызовам будущего

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Заявления президента России Владимира Путина по экологической тематике, прозвучавшие в ходе панельной сессии на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", соответствуют глобальным вызовам будущего. Такое мнение в четверг ТАСС выразил политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"[Экология] - самое главное, что может нас в XXI веке связать, в отличие от каких-то вопросов безопасности, экономических проблем, которые нас разделяют. Я уверен, что экология нас свяжет. В этом отношении заявления президента Путина были пионерскими, они смотрели в будущее", - считает эксперт.

Он также отметил, что европейским странам нужно активнее взаимодействовать по экологической тематике с РФ и не исключил, что в будущем может быть поднята тема "экологического альянса с Европой".

Участвуя в ежегодной дискуссии "Валдая", Путин заверил, что Россия полна решимости для реализации Парижского соглашения по климату и уже предпринимает шаги в этом направлении. Как отметил президент, несмотря на существующие противоречия, РФ будет бороться с изменением глобального климата.