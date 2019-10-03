РФ предложила перенести работу Первого комитета ООН в 2020 году из Нью-Йорка

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву. Об этом заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании комитета.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - прим. ТАСС) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве, - сказал он. - Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН".