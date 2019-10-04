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Кризис на Украине

Эксперт: Киеву не следует забывать о необходимости согласовать особый статус с Донбассом

Ранее в Киеве заявили, что будут согласовывать с Россией позицию по особому статусу Донбасса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украине не следует забывать о необходимости согласовать закон об особом статусе с представителями Донбасса.

Об этом напомнил близкий к переговорном процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя последние высказывания представителей официальных властей в Киеве.

"Заявление председателя комитета Верховной рады Богдана Яременко о необходимости согласования окончательной редакции закона об особом статусе с Россией - это очень серьезный, но лишь первый шаг в правильном направлении, - заметил Чеснаков. - Следующим шагом должно быть признание необходимости согласования этого закона с представителями Донбасса. Кроме того, должны быть согласованы также законы, вытекающие из закона об особом статусе, а также соответствующие поправки в конституцию Украины".

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