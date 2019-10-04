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Посольство РФ в курсе сообщений о задержании российской журналистки в Иране

Юлия Юзик, по предварительной информации, обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами

ТЕГЕРАН, 4 октября /ТАСС/. Посольство РФ в Тегеране знает о задержании в Иране российской журналистки Юлии Юзик и занимается выяснением подробностей. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал он.

4 октября в социальных сетях появилась информация о том, что Юлия Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана в аэропорту сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По предварительной информации, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

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