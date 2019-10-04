Пушков: Украина должна прежде всего согласовать закон об особом статусе с Донбассом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков считает, что закон об особом статусе Донбасса помимо России должен быть согласован с представителями самого региона, а также с властями Франции и Германии.

"Глава международного комитета Рады [Богдан] Яременко призвал согласовать особый статус для Донбасса с Россией. Это признак нового прагматичного подхода, а не конвульсий в стиле [экс-президента Украины Петра] Порошенко, но Россия - посредник в переговорах. Статус согласовать надо и с Парижем, и с Берлином, а главное - с Донбассом", - написал Пушков в Twitter.

Яременко в пятницу заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. По его словам, "попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства и это может сорвать мирные договоренности".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.