Песков: дату саммита в "нормандском формате" утвердят после согласования графиков лидеров

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Дата саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина, Франция) будет зависеть от графиков лидеров четырех стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас ведется подготовка [саммита] по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств, - сказал он. - Забегать вперед не буду, сроков пока нет. Их предстоит согласовать". "Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенные графики, - добавил Песков. - Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сроки проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" будут определять сами лидеры.

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил ТАСС, что определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.