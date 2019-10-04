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Песков заявил, что медиа-атака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не фиксирует усиления медиа-атаки со стороны США

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Медийная атака со стороны США на остальной мир ведется в постоянном режиме и не ослабевает.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кремль не фиксирует [усиления медиа-атаки со стороны США]", - отметил он, уточнив, что "атака не ослабевает, ведется постоянно".

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о планах своей страны создать новое СМИ для вещания за рубеж, которое бы стало альтернативой новостной телекомпании CNN, настроенной критически по отношению к нему.

"CNN за пределами Соединенных Штатов имеет гораздо большее значение, чем внутри страны, - отметил Трамп. - У нас есть "Свобода/Свободная Европа" и "Голос Америки". Мы их создали с целью усиления нашей страны, но [сейчас] они работают не лучшим образом".

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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