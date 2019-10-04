Песков: Москва стремится к обмену "всех на всех" задержанных с Киевом

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

История обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в 2019 году

"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью", - сказал он. "Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева - прим. ТАСС), - добавил Песков. - Определенная работа в этом контексте продолжается".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко 3 октября анонсировал "масштабный обмен" удерживаемыми лицами уже на следующей неделе. Никаких подробностей обмена министр не привел.

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".