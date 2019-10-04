Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"[Возобновление перелетов можно ожидать,] когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло, - отметил он. - Можно констатировать первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел [России и Грузии], которая состоялась в Нью-Йорке недавно, это позитивный факт". При этом Песков заметил, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили "в штыки".

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - резюмировал представитель Кремля.

Он также добавил, что в правительстве ведут диалог с авиакомпаниями по поводу компенсаций за запрет полетов в Грузию.

"Безусловно, есть тема для общения с авиакомпаниями [по поводу компенсаций за запрет полетов], - сказал он. - Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор".

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. В пресс-службе лоукостера ТАСС подтвердили информацию о подготовке такого письма. Письмо уже направлено в Минтранс, отметил официальный представитель авиакомпании.

Компания, которая выполняла рейсы в Тбилиси и Батуми из российских регионов, оценивает свои потери в 500 млн рублей. В целом же все российские авиакомпании потеряли более 1 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Вопрос предоставления компенсаций авиакомпаниям за закрытие полетов в Грузию находится в работе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

В правительстве обещают вернуться к вопросу после того, как к середине октября Минтранс подготовит методику расчета убытков авиакомпаний, отмечается в статье "Коммерсанта".