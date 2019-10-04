Песков: РФ и Китай своевременно создадут для КНР систему предупреждения о ракетном ударе

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Совместная российско-китайская работа по созданию системы предупреждения о ракетном нападении для КНР будет завершена своевременно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Своевременно", - сказал он в ответ на вопрос, когда создание этой системы будет завершено.

Песков напомнил, что отношения между двумя странами носят особый характер продвинутого партнерства, реализуются проекты в самых разных областях, в том числе чувствительных. "В рамках этого взаимодействия продвинутого партнерства и осуществляется разработка различных проектов, в том числе тех, о которых упомянул глава государства [Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в четверг]", - добавил он.

В четверг на пленарном заседании клуба "Валдай" Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении, - заявил тогда он. - Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеет только США и Россия".

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