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Кремль еще не ознакомился с расшифровкой переписки дипломатов США с помощником Зеленского

Этот вопрос не является первоочередным интересом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Переписка американских дипломатов с помощником президента Украины не является первоочередным интересом для Кремля, поэтому с расшифровкой этих сообщений, опубликованных Комитетом по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, в Москве еще не ознакомились. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не видели", - сказал он, отвечая на вопрос, ознакомились ли уже в Кремле с опубликованной в Конгрессе США СМС-перепиской, в которой показано, как дипломаты США разговаривают с помощником президента Украины Владимиром Зеленским, обсуждают его заявления, условия для встречи с Дональдом Трампом.

"Посмотрим, конечно, но не в первую очередь. Это вряд ли может быть главным сейчас в нашей работе", - добавил Песков.

Теги
УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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