Кремль воспринял как позитивный факт подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. В Кремле подтверждение Украиной своего согласия с "формулой Штайнмайера" восприняли как позитивный факт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это согласие было подтверждено, это позитивное подтверждение", - сказал он. Песков напомнил, что Украина несколько лет назад уже давала согласие с этой формулой, сейчас же Киев лишь подтвердил это согласие.

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Формула Штайнмайера

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.