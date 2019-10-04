Патрушев рассказал, что все больше мигрантов вовлекают в терроризм

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал рост вовлеченности мигрантов в террористическую деятельность в Центральной России и экспансию в страну законспирированных ячеек экстремистов.

На выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России он сообщил в пятницу, что число преступлений, совершенных мигрантами, остается значительным.

"Особенно беспокоит рост их вовлеченности в террористическую деятельность. На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций", - сказал Патрушев.

Таким образом, продолжил секретарь Совбеза РФ, анализ оперативной обстановки свидетельствует, что проблемы нарушений миграционного законодательства и коррупции в данной сфере остаются весьма актуальными.

В связи с этим Патрушев попросил представителей спецслужб и губернаторов совместно с правоохранительными органами "не снижать взятые темпы работы по декриминализации миграционной сферы".

По словам Патрушева, в результате активизации правоохранительной деятельности только в 2018 году в Центральном федеральном округе было ликвидировано 15 каналов незаконной миграции, возбуждено 186 уголовных дел по фактам коррупции в этой сфере. Кроме того, в 2018 и 2019 гг. выявлено почти 29 тыс. преступлений, связанных с незаконной миграцией, сказал секретарь Совбеза РФ. "При этом сохраняется значительное количество фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом замещении и подделок миграционных документов", - констатировал Патрушев.

Экзамены по русскому языку

Секретарь Совбеза также призвал усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку и основам российского законодательства.

"Важно продолжить реализацию подготовленных Минтрудом России мер по совершенствованию механизмов организованного набора трудовых мигрантов, учитывая экономически обоснованную реальную потребность работодателей, а также усилить контроль за проведением для мигрантов экзаменов по русскому языку и основам российского законодательства", - сказал Патрушев.

Он отметил также, что Центральный федеральный округ остается наиболее привлекательной для мигрантов частью страны.