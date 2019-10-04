Замглавы МИД РФ и полпред президента Южной Осетии обсудили новый раунд по Закавказью

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев обсудили в пятницу подготовку к очередному раунду Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основной темой состоявшейся беседы стала подготовка к очередному раунду международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", - информировали в дипведомстве.

Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.