Медведев указал на откровенные попытки некоторых стран навязать миру свои правила

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на откровенные попытки ряда стран навязать миру свои правила в нарушение принципов международного права. Об этом он заявил на церемонии вручения ему степени Почетного доктора политических наук в Гаванском университете. Российский премьер, обращаясь к присутствующим на церемонии студентам, отметил, что им выпала задача определить дальнейший путь развития страны во все более сложном мире, которому свойственны непредсказуемость и многообразие вызовов.

"Я имею в виду прежде всего неготовность ряда стран признать, что современный мир стал многополярным, и связанные с этим нарушения важнейших международных принципов, которые закреплены в уставе ООН: это и уважение суверенитета, и невмешательство во внутренние дела, и недопустимость использования силы или угрозы силой. Все более откровенными становятся попытки подменить нормы международного права некими правилами, которые устанавливаются узким кругом избранных стран, а зачастую, чего скрывать, по сути готовятся в одной стране, чтобы затем выдать эти решения за якобы существующий международный порядок, за позицию всего мирового сообщества, распространить ее по всему земному шару", - заявил Медведев.

По его словам, Россия всегда открыто говорила о недопустимости применения санкций в международной политике. Глава российского кабмина еще раз подтвердил солидарность России с народом Кубы. "Понятно, что санкции прежде всего нацелены на смену политической и экономической системы Кубы. Но уверен, что правительство вашей республики будет успешно работать и в этих условиях, проведет задуманные реформы, опираясь на народную поддержку и силы молодого поколения", - сказал он.

О санкциях

Он отметил, что от различного рода санкций, по оценкам экспертов, страдает примерно треть государств мира. По словам Медведева, нелегитимные односторонние санкции являются одним из способов заставить страны следовать правилам, навязанным узким кругом других государств.

"Интересно, что эксперты посчитали, что различные виды санкций - от индивидуальных до так называемых секторальных, или вторичных - в той или иной степени распространяются сегодня на треть государств, которые существуют на нашей планете. То есть, практически 70 государств находятся под тем или иным воздействием санкций. Такие ограничительные меры - это не только наказание правительств, которые проводят независимую политику и тех, кто принимает решения, но прежде всего, это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, а по сути, это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах", - сказал премьер-министр России.

По словам премьера, многие латиноамериканские страны, прежде всего Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия находятся под такого рода давлением, "когда кем-то извне ставится под сомнение основополагающий принцип латиноамериканской политики "Единство в многообразии".

"Что касается Кубы, ваша страна уже почти 60 лет живет в условиях санкций, фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США. В это время, по оценкам экспертов, экономике Кубы был причинен суммарный ущерб почти на 1 трлн долларов в современных ценах. Тем не менее, Куба по-прежнему суверенное, независимое государство, а ее народ больше всего ценит свободу", - добавил Медведев.

О России и Кубе

По словам Медведева, Россия, как и Куба, не поддается давлению извне, и ответом обеих стран будет более тесная кооперация.

"Напомню, что против Советского Союза и России санкции в ХХ и ХХI веках вводились более десятка раз, но ни разу это не привело к каким-либо изменениям нашей внутренней и внешней политики. Так будет и сейчас. Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация. Важно, что взаимодействие между Россией и латиноамериканскими странами сейчас только укрепляется, и для нашей страны Латинская Америка и страны Карибского бассейна - это одно из ключевых направлений международного сотрудничества, и уж точно не задний двор Соединенных Штатов Америки", - заявил Медведев.

По его словам, в интересах России, чтобы латиноамериканские страны были стабильными, сильными и успешными государствами. Он добавил, что сотрудничество с Кубой для Москвы играет особую роль, поскольку две страны всегда связывали теплые отношения. Куба остается важным партнером России в Латинской Америке, двусторонние отношения развиваются по нарастающей, увеличиваются объемы взаимной торговли, у стран много совместных инвестиционных проектов в энергетике, металлургии, транспорте, в сельском хозяйстве и научно-техническом сотрудничестве.

Важной составляющей отношений двух стран Медведев назвал и культурно-гуманитарные проекты, основа которых была заложена еще в середине ХХ века. Москва намерена продолжать сотрудничество с Гаваной в сфере образования.

О власти в Венесуэле

Говоря о Венесуэле, Медведев отметил, что там может быть только один президент, избранный в соответствии с конституцией, и сейчас это Николас Мадуро.

"Хочу сказать несколько слов о Венесуэле. Считаю, что решать внутренние разногласия - а они могут быть в странах, ничего в этом особенного нет - должны только сами венесуэльцы путем переговоров в строгом соответствии со своей национальной конституцией. Совершенно очевидно и другое: в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с конституцией своей страны, и сегодня это Николас Мадуро", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что в настоящее время в латиноамериканском регионе "происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов, смены режима, причем, в данном случае США действуют не только с помощью мягкой силы, но по сути, в лоб требуют смены правительств, суют свой нос в любые дела и любые решения тех стран, выделяя деньги на дестабилизацию политической системы, а подчас и просто на прямое вмешательство, и при этом не допускают и доли критики в свой адрес".

Премьер-министр РФ рассказал о встрече с одним из ключевых сотрудников администрации США, который критиковал Москву за различные недостатки политической системы. А когда Медведев указал ему на недостатки американской политической системы, например, касающиеся избирательной системы, тот отказался воспринимать критику. Российский премьер назвал такую реакцию американского коллеги достаточно типичной.