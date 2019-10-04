В Москве скорректировали информацию главы МИД Украины об обмене на следующей неделе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Близкий к переговорному процессу на Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков скорректировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса может пройти на следующей неделе.

"Информация Пристайко неверна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе", - сказал он.

В четверг, 3 октября, Пристайко анонсировал "масштабный обмен" удерживаемыми лицами уже на следующей неделе. "Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале ТСН.