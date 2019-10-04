Посол РФ в Сербии назвал удручающей реальностью стремление сделать Косово площадкой НАТО

БЕЛГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Стремление Североатлантического альянса превратить Косово в свою площадку является удручающей реальностью. Об этом заявил в пятницу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя заявления министра обороны США Марка Эспера на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в Сенате в июле 2019 года, 4 октября 2019 года.

"Как американским коллегам до сих пор не надоело повторять одни и те же заезженные мифы о "пагубном влиянии" России и "благодетельной роли" НАТО в Балканском регионе, когда всем уже давно очевидна их полная несостоятельность? Мы привыкли вести разговор предметно: пожалуйста, приведите примеры: в какой вновь вступившей в НАТО стране ситуация кардинально развернулась к лучшему (в том числе в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью), в результате присоединения какой из стран сам альянс многократно окреп? Кстати, весьма неожиданный поворот мысли М. Эспера: что в мандат миссии "Силы для Косово" (KFOR) - который вообще-то определен СБ ООН - входит противодействие России (постоянному члену СБ ООН), хотя, может быть, миссии уготован какой-то неведомый мандат в рамках не международного права и Устава ООН, а в рамках "порядка, основанного на правилах"? Надеюсь, это неудачная шутка М. Эспера, а вот стремление превратить Косово в натовскую площадку с крупнейшей базой Bondsteel - это удручающая и нешуточная реальность", - проводит слова посла пресс-служба дипмиссии.

Российский дипломат также отметил, что "Москва всегда будет стремиться к повышению своего авторитета на Балканах, к развитию диалога и взаимовыгодного сотрудничества в самых разных форматах". "Но в этом стремлении нет и никогда не будет задачи действовать в регионе во вред другим, как говорится, "дружить против кого-то", - подчеркнул он.