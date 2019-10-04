Россия и Казахстан обсудили вопросы демаркации государственной границы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совместная российско-казахстанская демаркационная комиссия провела 30 сентября - 4 октября очередное, 98-е заседание в городе Белокуриха (Алтайский край). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД России.

"Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации, а также приняли решение по комплексу вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на труднодоступных участках, - отметили в дипведомстве. - Переговоры прошли в традиционной для отношений между Россией и Казахстаном дружественной и конструктивной атмосфере".

Следующее заседание комиссии состоится в октябре - ноябре 2019 года на территории Казахстана.