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Россия и Казахстан обсудили вопросы демаркации государственной границы

Как сообщили в МИД РФ, следующее заседание комиссии состоится в октябре - ноябре 2019 года на территории Казахстана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совместная российско-казахстанская демаркационная комиссия провела 30 сентября - 4 октября очередное, 98-е заседание в городе Белокуриха (Алтайский край). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД России.

"Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации, а также приняли решение по комплексу вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на труднодоступных участках, - отметили в дипведомстве. - Переговоры прошли в традиционной для отношений между Россией и Казахстаном дружественной и конструктивной атмосфере".

Следующее заседание комиссии состоится в октябре - ноябре 2019 года на территории Казахстана.

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КазахстанРоссия
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