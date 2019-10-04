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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко подготовку к заседанию межправкомиссии

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, на встрече "был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Рабата на углубление политического диалога"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Марокко в Москве Лотфи Бушаара подтвердили в пятницу настрой двух стран на углубление политического диалога и обсудили подготовку к предстоящему заседанию межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-марокканских отношений, включая подготовку к предстоящему в Москве очередному заседанию межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, на встрече "был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Рабата на углубление политического диалога, в том числе в контексте подготовки и проведения 24 октября в Сочи саммита Россия - Африка". Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе марокканского дипломата.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.

Теги
РоссияМароккоБогданов, Михаил Леонидович
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