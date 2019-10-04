Замглавы МИД РФ обсудил с советником премьер-министра Мавритании саммит Россия - Африка

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и советник премьер-министра Республики Мавритания А. Мукнас обсудили предстоящий саммит Россия - Африка, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-мавританских связей, включая активизацию политического диалога между Москвой и Нуакшотом, в том числе в свете предстоящего саммита Россия - Африка в Сочи 23-24 октября", - говорится в сообщении.

На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента.